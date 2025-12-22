«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России Депутат ГД Буцкая предложила проверять игры для детей еще до их выхода на рынок

Специальная психолого-педагогическая экспертиза поможет оградить детей от компьютерных игр, которые могут им навредить, таких как Roblox, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, которые передает NEWS.ru, экспертиза должна проводиться до того, как продукт попадет на российский рынок.

Депутат подчеркнула, что целью не является полная блокировка всего игрового контента. Задача, как пояснила парламентарий, заключается в том, чтобы избежать ситуаций, когда детям сначала разрешают играть в определенную игру, а потом вынуждены ее запрещать из-за выявленного вреда.

Для чего нам нужна психолого-педагогическая экспертиза игрушек, в том числе компьютерных? Мы не хотим ничего запрещать, мы не хотим ничего закрывать. <...> Зачем нам так расстраивать наших детей, когда сначала мы дали что-то неправильное, <...> а потом мы это забрали, — отметила Буцкая.

По ее мнению, было бы правильнее, если бы дети изначально играли в то, что является полезным и развивающим, а не сталкивались с неподходящим контентом. Депутат также выразила убеждение, что игры, в которые играют дети, напрямую влияют на их будущее.

Ранее стало известно, что игровая платформа Roblox, разработавшая одноименную игру, готова пойти на временную блокировку всех коммуникационных сервисов внутри игры для пользователей из РФ. Этот шаг призван устранить основные претензии Роскомнадзора к платформе.