Топ-5 игр года и жемчужины в их тени: от хоррора Silent Hill F до Dispatch

Пока внимание индустрии приковано к громким релизам и многомиллионным франшизам, в тени выходят проекты, которые не уступают им по силе идей и качеству исполнения. Особенно это заметно в отечественном игропроме, где 2025-й принес несколько по-настоящему ярких и самобытных работ. NEWS.ru рассказывает о главных игровых новинках года, на которые стоит обратить внимание.

Silent Hill F

Оценка на Metacritic — 86 баллов

Это не привычный и хорошо знакомый всем «Сайлент Хилл», а полноценный соулслайк, к которому не каждый фанат серии готов. Игра выбивает из зоны комфорта: персонаж без суперспособностей, оружие примитивное, а боевая система заставляет понервничать.

Сюжет подается фрагментарно через дневники, флешбэки, галлюцинации и раскрывается лишь при повторных прохождениях за счет элементов метроидвании и бэктрекинга. Из-за этого игра кажется отчасти искусственно затянутой. При этом СХФ предлагает детально проработанный японский сеттинг 1960-х с реальным прототипом деревни и мистическим слоем, смешивающим потустороннее с реальностью.

Игра глубоко работает с женской психологией и внутренними конфликтами героини Хинако. Через ее страхи, травмы семьи и опасения перед замужеством раскрывается проблема принятия женственности и взросления. Лор игры искусно переплетен с элементами канона: Белая Клаудия, галлюциногенные таблетки, Орден, манипулирующий восприятием реальности. Все это — отсылки к классическому «Сайлент Хиллу».

Геймплей одновременно притягивает и выводит из себя. Боевая система требует постоянного контроля стамины, таймингов и «веры» персонажа. Оружие изнашивается, удары могут не срабатывать, а узкие локации делают даже простые столкновения настоящим испытанием. Однако именно в этом и заключается особое извращенное удовольствие для любителей, например, ачивок: каждый пройденный контрольный пункт или победа над врагом дарят острое чувство удовлетворения и дофаминовый прилив.

Игра не для всех. Но для тех, кто готов к испытанию, СХФ станет уникальным, фактурным и эмоционально насыщенным опытом.

Награды: игра года по версии The Horror Game Awards 2025. Также лучший сюжет, лучшая актерская игра и награда за технические достижения.

Ghost of Yotei

Оценка на Metacritic — 87

Сюжет рассказывает историю мести наемницы Ацу за убитую семью в фэнтезийном мире, вдохновленном феодальной Японией. Ацу использует любые приемы и «грязные» трюки, что делает бои непредсказуемыми и динамичными.

Открытый мир впечатляет графикой, детализацией и наполнен секретами, которые удерживают внимание. Боевая система ушла от стоек: катана, кусаригама, луки, метательные ножи и бомбы требуют адаптации к врагам и постоянного переключения тактик. Жестокие и кровавые бои стимулируют динамику, а скрытность лишь дополняет возможности.

Сюжет кажется немного предсказуемым, но в целом это красивый и успешный сиквел с разнообразными и захватывающими боями.

Награды: лучшая игра года для PlayStation.

Death Stranding 2: On the Beach

Оценка на Metacritic — 89 баллов

Игра развивает идеи оригинала, предлагает более динамичный геймплей, расширенную боевую систему и улучшенную графику. Мир стал дружелюбнее к новичкам, но сохраняет фирменное кодзимовское «безумие». Хоть сюжетные повороты местами и предсказуемы, для фанатов первой части это обязательный сиквел, который глубже погружает в лор.

Игра впечатляет фотореалистичными пейзажами, стабильными 60 FPS, почти полным отсутствием загрузок и вниманием к деталям мира. Музыка поддерживают атмосферу и эстетику Кодзимы.

Battlefield 6

Оценка на Metacritic — 83 балла

После провала Battlefield 2042 DICE решила без экспериментов вернуться к формуле современной войны, фактически предложив «BF4 на стероидах». Battlefield 6 уже на раннем этапе показал хорошее техническое качество. На релизе игра стала грамотной работой над ошибками и получила теплый прием игроков, благодарных за возвращение адекватного шутера на фоне скатившейся в конвейер серии Call of Duty, а также пиковый онлайн на уровне в 656 тыс. геймеров.

Игра не принесла ничего кардинально нового — это классический и, что важно, достойно работающий Battlefield в современном сеттинге с приятной стрельбой, разрушаемостью, хорошими картами и отличным аудиовизуалом. Что абсолютно попадает в запрос геймеров, уставших от «повесточки» и пестрых скинов или необъятных, но совершенно пустых локаций предыдущей части.

На момент написания статьи в игре подходит к концу первый сезон, который был наполнен серией активностей, новой «косметикой» и оружием. Пока игроки имеют порядка полусотни «стволов», десяток самых разнообразных карт и сдержанный оптимизм относительно будущего развития игры.

Однако у медали оказалась и обратная сторона в виде посредственной кампании, слепленной второпях на базе ассетов из мультиплейера, которую критикуют за вторичный сценарий и слабых персонажей. Также не снискала популярности наскучившая всем «Королевская битва», повторяющая режим Warzone из CoD. Не всем зашла долгая прокачка оружия с прочим обмундированием, но разработчики продолжают улучшать баланс игры.

Награды: лучший аудиовизуал по версии The Game Awards.

Достойные инди

Независимые проекты все чаще становятся территорией эксперимента и живых идей, доказывая, что индустрия по-прежнему способна удивлять. На этом фоне крупные студии нередко предпочитают двигаться по проверенным траекториям, аккуратно эксплуатируя знакомые формулы и ожидания аудитории.

Clair Obscur: Expedition 33

Стала лучшей игрой в истории на Metacritic по пользовательскому рейтингу. Общая оценка — 92 балла

Путешествие, на котором строится весь сюжет, создает ощущение эпической трагедии: миссия героев направлена на уничтожение таинственной «Художницы», которая ежегодно вмешивается в судьбы людей и постепенно стирает их с лица земли.

Эта FRPG одновременно завораживает и пугает. Боевая система сродни сложному танцу, но на любителя: парирование, отчасти сложные тайминги и расчет тактик требуют концентрации и терпения. Из-за этого приходится мириться с многократным перепрохождением и выпадением из сюжета.

Визуальный и аудиальный дизайн «Экспедиции» создают гармонию и почти осязаемое эстетическое удовольствие. Дизайн локаций поражает воображение: мир то приземленно реалистичен, то сюрреалистичен, а музыка подстраивается под атмосферу.

Награды: игра стала абсолютным рекордсменом года. Она забрала девять наград на The Game Awards (включая «Игру года») и семь наград на Golden Joystick Awards. Игра получила премии за «Игру года», лучшую режиссуру, сюжет, арт-дизайн, саундтрек, а также индивидуальные награды актерам и множество других престижных трофеев.

Dispatch

Оценка на Metacritic — 89 баллов

Сюжет вращается вокруг супергероя в отставке. Он становится диспетчером и управляет командой бывших злодеев-перевоспитальников в альтернативном Лос-Анджелесе. Этот проект заслуживает звания «Игра года». Игра цепляет не масштабом или механиками, а сценарной мощью. Ни одной фальшивой реплики — персонажи отвечают тонко, язвительно и смешно. Именно так, как ты сам себе перед сном снова и снова прокручиваешь в голове тот диалог, во время которого сказал что-то нелепое.

Геймплей обслуживает драматургию, а не наоборот — никакого лишнего действия, все подчинено диалогам, выбору реплик и реакциям персонажей. Они на удивление хорошо проработаны: каждый ощущается живым, с характером.

Dispatch оставляет ощущение редкой интеллектуальной честности: игра не заигрывает с геймером, не упрощает себя и не боится быть умной. Именно за это ее легко представить в списке главных претендентов на игру года. Проект доказывает, что сильный текст и блестящая драматургия все еще могут быть главным драйвером интерактивного опыта.

No, I'm not a Human

Оценка на Metacritic — 75 баллов

Короткая, но впечатляющая история о человеческом и нечеловеческом, которая объединяет сюрреализм, хоррор и философскую подоплеку. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где солнечный свет стал смертельно опасным, а ночью на пороге твоего дома появляются люди… или не совсем.

Игровой процесс балансирует между визуальным романом и выживанием: днем ты изучаешь гостей, пытаясь распознать угрозу по небольшим подсказкам и пасхалкам, а ночью решаешь, кого впустить, а кого оставить на растерзание судьбе.

В игре есть фансервис в виде отсылок к отечественным мемам, постсоветской реальности и коллективной памяти — от тревожного аудиодизайна до культурного кода «нижнего интернета».

Постоянное перепрохождение довольно быстро утомляет, потому что, по сути, меняется только финал — все остальное ты снова и снова проживаешь по одному и тому же сценарию. No, I'm not a Human сильна атмосферой и идеей, но ее структура быстро оголяет условность происходящего.

Выбор игроков на The Horror Game Awards 2025.

Hollow Knight: Silksong

Оценка на Metacritic — 90 баллов

Игра воспринимается как отдельный продукт, ее можно проходить в отрыве от Hollow Knight. Первая часть медленно погружала в игровой процесс и создавала меланхоличное настроение. Silksong же с самого начала держит в напряжении.

Бои быстрее, за ошибки наказывают жестче. Это по-прежнему метроидвания, но куда более агрессивная и требовательная к вниманию, концентрации и таймингам. Эта игра не для медитативного залипания, а для тех, кто готов держать темп, так как высокая плотность действий немного выматывает, особенно на длинной дистанции.

Награды: лучший экшен-приключение по версии The Game Awards.

Демо Pathologic 3 («Мор 3»)

Игра официально выйдет 9 января 2026 года на ПК, а затем и на консолях

«Мор», как всегда, не делает никаких скидок на удобство. Игра требует вовлечения, внимания, готовности мириться с туманной логикой и отсутствием ясных указаний. Геймплей демки балансирует между исследованиями, выживанием и попытками осмысленно взаимодействовать с окружением. Появляется новая механика апатии/мании для Бакалавра и необходимость пинать мусорку.

Это делает «мучильню» еще сложнее и заставляет игрока преодолевать невероятные страдания. Но атмосфера каноничная и давящая. Судя по демоверсии, подача сюжета в игре обрывочна, и его предстоит собрать самостоятельно. «Мор» любит терпеливых…

Зайчик. Пятый эпизод

Геймплей приятно разбавляют новые мини-игры: можно поиграть на гитаре и пожарить котлеты. Кроме того, радует фансервис в виде камео Куплинова и Братишкина.

Но главное — насколько чутко игра относится к выбору игрока. На развязку влияет буквально всё: случайная реплика, неприметное действие, решение, которое в моменте кажется незначительным. Многократные перепрохождения открывают новые варианты финала — за несколько заходов можно увидеть около десятка концовок. И ни одну из них нельзя назвать хорошей. Но именно в этом вся соль «Зайчика».

Впечатление смазали косяки разработчиков со слетевшими сейвами и ачивками в Steam. Кроме того, многие игроки были недовольны концовками, из-за чего в Saikono Joker пообещали их переделать и принять все отзывы к сведению.

