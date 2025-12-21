Игра Expedition 33 лишилась почетных регалий из-за одного нюанса

Организаторы премии The Indie Game Awards 2025 лишили игру Clair Obscur: Expedition 33 двух наград после обнаружения использования генеративного ИИ в ее разработке, сообщается на странице премии в Bluesky. При этом указано, что студия Sandfall Interactive при подаче заявки подтвердила отсутствие такого подхода, что являлось обязательным правилом.

Проект был назван победителем в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют» на церемонии 19 декабря. После проверки организаторы пришли к заключению, что условие было нарушено, что и стало причиной отзыва премий.

Ранее игра победила на премии The Game Awards 2025, получив высшую награду «Игра года» и одержав победу в восьми важных категориях. Проект также был отмечен за лучшую режиссуру, художественное оформление, музыкальное сопровождение, а также как лучший дебют, лучший инди-проект и лучшая ролевая игра текущего года.

