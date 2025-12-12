Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 12:42

Названа игра года по версии The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 признана игрой года на The Game Awards 2025

Фото: expedition33.com
Фэнтезийная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 одержала победу на престижной премии The Game Awards 2025, трансляция которой шла на сайте мероприятия. Проект получил высшую награду «Игра года» и победил в восьми других ключевых номинациях.

Разработчики также получили награды за лучшую режиссуру, художественную постановку и саундтрек. Кроме того, игра была отмечена как лучший дебютный инди-проект, лучшая независимая игра и лучшая ролевая игра этого года.

Актриса Дженнифер Инглиш, озвучившая главную героиню по имени Маэль, получила приз за лучшее исполнение роли. Сюжет проекта повествует о команде героев, пытающихся остановить таинственную Художницу, которая обрекает человечество на исчезновение в возрасте 33 лет.

В других категориях лауреатами стали такие проекты, как Battlefield 6, South of Midnight и Fatal Fury: City of the Wolves. Звание самой ожидаемой игры будущего года досталось проекту Grand Theft Auto VI.

Ранее официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в стилизованном образе персонажа из популярной видеоигры Minecraft. Политика назвали лучшим другом геймеров: благодаря утвержденным Трампом льготам американские разработчики видеоигр стали выпускать больше продуктов, пользуясь кредитами на исследования.

