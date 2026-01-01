Измены, российский паспорт, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак

Певица украинского происхождения Ани Лорак активно продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее карьере, личной жизни и отношении к спецоперации?

Чем известна Лорак

Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмани. В шесть лет ее отдали в школу-интернат, поскольку матери было тяжело обеспечить семью. Там она проучилась до седьмого класса, затем перешла в обычную школу.

В 1992 году Лорак победила на черновицком фестивале «Первоцвет». На конкурсе она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала свой первый музыкальный контракт. Известность исполнительнице в 1995 году принесла российская программа «Утренняя звезда».

За годы карьеры Лорак записала десятки песен, наиболее известные из которых — «Зажигай сердце», «Забирай рай», «Медленно», «Зеркала», «Наполовину», «Уходи по-английски» и другие. В 2008 году артистка представляла Украину на Евровидении и заняла второе место.

Ани Лорак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Лорак

Ани Лорак с 2009 по 2019 год была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После свадьбы он переехал на Украину и занялся там туристическим и ресторанным бизнесом. В браке родилась дочь София. Артистка развелась с супругом из-за его измен.

«Это был сложный период в жизни, когда из СМИ узнала об изменах Мурата. Это было крушение моей мечты. Драма. Он публично появлялся с девушками, вел себя неподобающе в стране, в городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня? Что он отвечал? Что на кадрах не он», — поделилась она в программе «Судьба человека».

После развода певица некоторое время встречалась с продюсером Егором Глебом, который был моложе ее на 14 лет.

В феврале 2025 года Лорак вышла замуж за испанского инструктора по йоге и духовного практика Исаака Виджраку.

Что Лорак говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ани Лорак почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее выступления стали отменять, она обозначила свою позицию. Артистка сообщила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом певица подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой.

Лорак опровергла информацию о том, что она якобы спонсировала Вооруженные силы Украины, но призналась, что помогала украинцам, в основном беженцам и сиротам, так как сама когда-то жила в детдоме.

Ани Лорак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам с Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик», — заявила она.

Чем сейчас занимается Лорак

Ани Лорак в 47 лет продолжает творческую деятельность. Артистка записывает песни и гастролирует с концертами.

Певица живет в закрытом коттеджном поселке в Подмосковье. По данным Telegram-канала «Свита короля», супруг Лорак упрашивает артистку купить ему виллу в Испании, поскольку он «устал от холода и постоянных поездок».

В июне 2025 года Лорак получила российский паспорт.

«Я благодарна всем за поддержку и особенное спасибо хочу сказать своим зрителям и поклонникам, которые ходят на мои концерты в России — стране, в которой я живу и работаю уже много лет и всегда верна своему слушателю», — отреагировала она на получение гражданства РФ.

Читайте также:

Песни на русском, мечты о детях, выезд с Украины: как живет Верка Сердючка

Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Приезд в Москву, цена возвращения, роман с Пугачевой: как живет Леонтьев