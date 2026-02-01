Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак

Певица Ани Лорак продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Лорак

Каролина Куек (Ани Лорак) родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань. Ее псевдоним — обратное прочтение ее имени Каролина.

Родители будущей певицы расстались еще до ее рождения. Помимо Лорак, в семье было три брата. Ее детство прошло в бедности: мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить ее и братьев, поэтому в шесть лет была вынуждена отдать дочь в школу-интернат, где она воспитывалась до седьмого класса.

В 1992 году Лорак одержала победу в черновицком фестивале «Первоцвет». На конкурсе она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала свой первый музыкальный контракт.

Известность исполнительнице в 1995 году принесла российская программа «Утренняя звезда».

В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В том же году она начала работать с заслуженным артистом РФ Игорем Крутым.

В 2008 году Лорак представляла Украину на Евровидении и заняла второе место. Ее продюсером на конкурсе выступал народный артист России Филипп Киркоров, с которым она дружит по сей день. Поп-король является крестным отцом ее дочки Софии.

Ани Лорак Фото: Oskar Eyb/imagebroker.com/Global Look Press

Что известно о личной жизни Лорак

Ани Лорак с 2009 по 2019 год была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке родилась дочь София. Артистка развелась с супругом из-за его измен.

«Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — вспоминала она.

После развода исполнительница некоторое время встречалась с продюсером Егором Глебом, который был моложе нее на 14 лет.

В феврале 2025 года Лорак вышла замуж за испанского инструктора по йоге и духовного практика Исаака Виджраку.

Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Лорак говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ани Лорак почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее выступления стали отменять, она обозначила свою позицию.

Певица не стала критиковать проведение СВО, но при этом заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. Лорак также подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой.

Помимо этого, исполнительница опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины. При этом она призналась, что помогала украинцам, в основном беженцам и сиротам, поскольку сама когда-то жила в детдоме.

В июне 2025 года Лорак получила российский паспорт.

Чем сейчас занимается Лорак

Ани Лорак продолжает творческую деятельность.

В ближайшее время она даст сольные концерты в Сочи (21 февраля), Москве (6 марта), Казани (20 апреля), Екатеринбурге (23 апреля), Тюмени (25 апреля), Челябинске (27 апреля), Иркутске (1 июня) и Южно-Сахалинске (7 июня).

Недавно артистка также выпустила новый трек под названием «Одинокая», в котором рассказала о состоянии внутренней гармонии, любви и зрелости.

Читайте также:

Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина

Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина

День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина