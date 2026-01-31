День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина

Актриса Алина Ланина прославилась благодаря сериалу «СашаТаня». В каких проектах она задействована сейчас, высказывалась ли о спецоперации?

Чем известна Ланина

Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. Она объясняла, что сменила фамилию, так как настоящая была для нее «чужой».

«С фамилией были проблемы — постоянно путали ее, даже в титрах писали неправильно. Зачем мучить людей, зачем им запоминать эту сложную фамилию? Тем более она действительно не принадлежит мне по крови. Мой папа — обычный Саша Кузнецов, но его воспитал отчим, и он носил фамилию Кизияров. Он относится к ней с трепетом», — рассказывала она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Ланина окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. Известность ей принесла роль Евы в комедийном сериале «СашаТаня».

Также она снималась в картинах «След», «Зайцев + 1», «Склифосовский», «Принц Сибири», «Защитники», «Серебряный бор», «Отчий берег», «Формула преступления», «Любовники», «Овчарка» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

Алина Ланина на премьере третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Ланиной

Алина Ланина не разглашает имя своего возлюбленного. Известно, что он тоже работает в сфере кинематографа. Артистка отмечала, что он понимает ее работу и поэтому не ревнует.

«А так он не то чтобы меня не ревнует, когда я в постельных сценах снимаюсь, я даже с ним советуюсь, как лучше в них сыграть. Да и вообще, это очень распространенный про артистов миф — что их вторые половины переживают из-за того, что они с кем-то в кадре крутят любовь», — говорила Ланина «Леди Mail».

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду. При этом официально они не женаты.

«Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу», — заявила актриса в соцсетях.

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации Алина Ланина вместе с сыном и няней находилась в Киеве. Она вспоминала, что свой день рождения, 3 марта, встречала в бомбоубежище, и к ней пришло важное осознание.

«Я поняла: самое важное, как оказалось, — это не сколько любили меня, а сколько любила я. Причем понятие „любовь“ в его самом широком смысле: к родителям, к детям, к еде, к природе. Естественно, оказавшись лицом перед смертью, ты теряешь интерес ко всему материальному, но я думала, что становится важно, сколько людей тебя любит. А оказалось, что это не имеет значения. Перед глазами пролетали абсолютно неожиданные вещи. Я думала: как хорошо, что я влюбилась в того парня, как хорошо, что я видела горы, как хорошо, что я испытала материнскую любовь. Но я вообще не вспомнила, как люди мне аплодировали или как кто-то за мной красиво ухаживал», — призналась артистка в интервью Светлане Баласанян.

Уехать из Киева Ланина смогла через несколько дней.

«Путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. Потом мы оказались в Дубае. Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море», — вспоминала она.

Алина Ланина в Гроте Дианы во время обзорной экскурсии по городу Пятигорску в рамках кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

При этом Ланина не высказывала свое мнение об СВО. По ее словам, она делает это «намеренно».

«Я внесена в черные списки на Украине, потому что я не осудила спецоперацию, но я намеренно не высказываюсь на эту тему. Я не высказываюсь, потому что во время нахождения в Киеве осознала еще одну важную вещь: словом можно убить. Мы каждый день наблюдали перестрелки на улицах, когда люди, которым выдали оружие, стреляли непонятно в кого и непонятно за что. Это были люди, начитавшиеся разных постов в соцсетях. Причем некоторые люди писали посты с добрыми намерениями, но те, другие, находившиеся в бреду, не так их понимали и хотели справедливости. Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других. Так что я не высказываюсь, поскольку вижу: от этого только отрицательные последствия», — добавила Ланина.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Боинг-Боинг», «Третий — лишний?», «Телохранительница» и «Номер 13».

В 2025 году артистка снялась в ленте «Тимур и его команда». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Большой человек» с ее участием.

