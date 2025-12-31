Приезд в Москву, цена возвращения, роман с Пугачевой: как живет Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев много лет ведет закрытый образ жизни и практически не выступает с концертами. Чем он сейчас занимается, завершил ли карьеру?

Чем известен Леонтьев

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства по классу вокала и Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.

Музыкальную карьеру артист начал в качестве солиста Сыктывкарской филармонии. В 80-х годах стал выступать сольно. За годы карьеры выпустил десятки песен, наиболее популярные из них: «Дельтаплан», «Девять хризантем», «Казанова», «Августин».

Что известно о личной жизни Леонтьева, был ли у него роман с Пугачевой

Леонтьев с 1998 года состоит в браке с бывшим руководителем ансамбля «Эхо» Людмилой Исакович. Она с 1992 года живет в Майами, где много лет проработала грумером для собак.

В 2021 году Леонтьев прокомментировал слухи о том, что их с Пугачевой когда-то связывали романтические отношения.

«Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле», — заявил он.

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев в концертном зале «Россия» на презентации нового аромата духов «Алла» Фото: Александр Шогин /ИТАР-ТАСС/

Как Леонтьев относится к СВО

Певец и писатель Юрий Лоза в 2023 году сообщил, что Валерий Леонтьев проживает в Америке, и предположил, что у всех уехавших артистов антироссийская позиция.

«Он живет в Америке. Зачем ему что-то комментировать? Как можно жить в Америке и поддерживать СВО, все, кто уехал туда, молчат, точнее, кто поумнее, тот молчит», — сказал он NEWS.ru.

Леонтьев никогда публично не комментировал проведение спецоперации. При этом в марте 2024 года он назвал провокацией слухи о том, что он якобы намерен откладывать свои выступления до окончания СВО.

Чем сейчас занимается Леонтьев

В марте 2024 года концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист уходит со сцены. В августе 2025 года певец впервые за длительное время выступил в России, приняв участие в фестивале «Новая волна» в Казани.

Исполнитель сообщил, что цена возвращения на сцену велика, но, по словам артиста, он не меняет публику и родину.

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь. Быть тем Леонтьевым, в которого верят, нелегко», — заявил он.

По данным Telegram-канала «Звездая пыль», в ноябре Леонтьев дал закрытый концерт в Париже, куда были приглашены «избранные» гости: представители шоу-бизнеса, российские эмигранты и приехавшие из разных стран поклонники.

Валерий Леонтьев Фото: Евгений Биятов /РИА Новости

Новогодние праздники артист планирует провести в насыщенном рабочем графике и заработает на этом не менее 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

«Маэстро прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. От отелей отказался, поселился в своей квартире. Сначала думал, что выступит только на вечеринке у ЛУКОЙЛа, но потом объявились другие заказчики. Из-за этого легенде пришлось задержаться», — говорится в сообщении канала.

На постоянной основе Леонтьев проживает в США, заявил NEWS.ru продюсер Евгений Кобылянский. Однако директор артиста утверждает, что исполнитель не эмигрировал в Штаты на ПМЖ. По его словам, он лишь регулярно навещает свою супругу, которая много лет живет в Америке.

