Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве РИА Новости: певец Леонтьев не появлялся в своей московской квартире с 2024 года

Певец Валерий Леонтьев не посещал свою квартиру в Москве с 2024 года, сообщили РИА Новости его соседи. Отмечается, что сейчас артист проживает в США.

Когда 75 лет ему было, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела, — рассказала одна из них.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники Леонтьев запланировал напряженный рабочий график, который должен был принести ему не менее 60 млн рублей. Утверждалось, что артист сначала выступит на корпоративе нефтяной компании, а затем даст еще три частных концерта. Из-за возраста певец выступает строго один раз в день.

Концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru рассказал о гонораре Леонтьева. По его словам, за выступление на Пхукете 7 января певец должен получить не менее €100 тыс. (около 9 млн рублей). Это стандартный гонорар артиста в последнее время, который не зависит от заполняемости площадки.

До этого сообщалось, что Леонтьев сохранил состояние благодаря бизнесу жены Людмилы Исакович в США — речь идет о компании MUZA MARIN INC. Уточняется, что в настоящее время указанный бизнес перешел в другую форму, включая гостиницу и элитный салон для груминга собак — Legaro и Veilan.