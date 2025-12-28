Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:34

Раскрыт огромный заработок Леонтьева за новогодние праздники

Mash: за новогодние праздники Леонтьев заработает 60 млн рублей

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Валерий Леонтьев проведет новогодние праздники в насыщенном рабочем графике и заработает на этом не менее 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, после выступления на корпоративе ЛУКОЙЛа артист даст еще три частных концерта.

Из-за возраста певец выступает строго один раз в день. Прилетев в Москву из Майами в конце декабря, он отказался от отеля и остановился в собственной квартире. Изначально планировалось только одно выступление, но затем поступили дополнительные заказы, из-за которых Леонтьев задержался в столице. Певец даже был «забронирован» на 31 декабря.

Для близких ему по духу заказчиков, как сообщает канал, артист готов сделать скидку — снизить гонорар с 15 до 10 млн рублей. После выступлений Леонтьев улетит, но уже 11 января вернется в Москву для продолжения работы.

Его технический райдер отличается скромностью: минеральная вода без газа, рабочий стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan, гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, до 19 декабря цена за корпоративные мероприятия артистки составляла 3,5 млн рублей, а после этой даты выросла до 4,5 млн рублей. В новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса поднимают расценки на свои частные выступления.

Валерий Леонтьев
корпоративы
Новый год
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.