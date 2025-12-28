Раскрыт огромный заработок Леонтьева за новогодние праздники

Певец Валерий Леонтьев проведет новогодние праздники в насыщенном рабочем графике и заработает на этом не менее 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, после выступления на корпоративе ЛУКОЙЛа артист даст еще три частных концерта.

Из-за возраста певец выступает строго один раз в день. Прилетев в Москву из Майами в конце декабря, он отказался от отеля и остановился в собственной квартире. Изначально планировалось только одно выступление, но затем поступили дополнительные заказы, из-за которых Леонтьев задержался в столице. Певец даже был «забронирован» на 31 декабря.

Для близких ему по духу заказчиков, как сообщает канал, артист готов сделать скидку — снизить гонорар с 15 до 10 млн рублей. После выступлений Леонтьев улетит, но уже 11 января вернется в Москву для продолжения работы.

Его технический райдер отличается скромностью: минеральная вода без газа, рабочий стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan, гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, до 19 декабря цена за корпоративные мероприятия артистки составляла 3,5 млн рублей, а после этой даты выросла до 4,5 млн рублей. В новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса поднимают расценки на свои частные выступления.