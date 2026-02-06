Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 16:07

Валерий Леонтьев избавился от элитной иномарки

Валерий Леонтьев продал Mercedes-Maybach

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист России Валерий Леонтьев продал свой автомобиль Mercedes-Benz Maybach, выяснило РИА Новости. Машину представительского класса мощностью более 500 лошадиных сил певец приобрел в декабре 2021 года.

Согласно документам, уже в апреле 2023 года Леонтьев избавился от этого актива. На момент сделки артист уже несколько лет постоянно проживал за границей, однако сохранил в собственности квартиру в Москве.

Автомобиль относится к премиальному сегменту, и его текущая рыночная цена, по данным агрегатора «Авто.ру», варьируется от 14,5 до 35,7 млн рублей. Точная сумма, за которую Леонтьев продал Maybach, не раскрывается.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) избавляются от зарубежной недвижимости для рокировки активов. По его мнению, пара продает ставший нерентабельным пентхаус на Кипре не из-за финансовых трудностей, а чтобы вложиться в другие форматы, так как их монетизация за границей упала.

Валерий Леонтьев
автомобили
машины
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае фермер запустил свинью в небо
К похищавшим деньги у бойцов СВО мошенникам наведался спецназ
Новый раунд переговоров между США и Ираном запланировали на ближайшие дни
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступление Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.