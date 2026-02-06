Валерий Леонтьев избавился от элитной иномарки

Народный артист России Валерий Леонтьев продал свой автомобиль Mercedes-Benz Maybach, выяснило РИА Новости. Машину представительского класса мощностью более 500 лошадиных сил певец приобрел в декабре 2021 года.

Согласно документам, уже в апреле 2023 года Леонтьев избавился от этого актива. На момент сделки артист уже несколько лет постоянно проживал за границей, однако сохранил в собственности квартиру в Москве.

Автомобиль относится к премиальному сегменту, и его текущая рыночная цена, по данным агрегатора «Авто.ру», варьируется от 14,5 до 35,7 млн рублей. Точная сумма, за которую Леонтьев продал Maybach, не раскрывается.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) избавляются от зарубежной недвижимости для рокировки активов. По его мнению, пара продает ставший нерентабельным пентхаус на Кипре не из-за финансовых трудностей, а чтобы вложиться в другие форматы, так как их монетизация за границей упала.