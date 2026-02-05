Стало известно, почему Пугачева решила продать элитный пентхаус на Кипре

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева избавляется от ненужного жилья ради дорогих покупок, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, Примадонна совместно с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иноагентов) хочет продать недвижимость на Кипре, которая стала для нее менее рентабельной.

Не думаю, что Пугачева с Галкиным решили продать пентхаус на Кипре из-за каких-то серьезных финансовых трудностей. Все-таки запасы, которые эта семейка смогла скопить в России, достаточно приличные, и этой кубышки хватит не только им, но и их наследникам. Мне кажется, происходит определенная рокировка. Возможно, они избавляются от крупной нерентабельной недвижимости и делают покупки в другом формате. Но в целом, конечно, за границей у них упала монетизация. Галкин не продается так, как это происходило в России. Живут они, по большому счету, за счет накоплений, — пояснил Рудченко.

Ранее стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 квадратных метров, это позволяет разместить шесть спален, пять ванных комнат и даже личный бассейн.