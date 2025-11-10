Раскрыто, сколько Валерий Леонтьев заработает на Пхукете в Рождество Продюсер Лавров: за концерт на Пхукете 7 января Леонтьев получит €100 тыс.

Певец Валерий Леонтьев заработает не менее €100 тыс. за концерт на Пхукете 7 января, сказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. По его словам, это стандартный гонорар артиста в последнее время независимо от наполняемости площадки.

Выступление Валерия Яковлевича сейчас стоит €100 тыс. Леонтьев — это очень большой эксклюзив, и кто хочет, тот заплатит эту сумму, и неважно, сколько зрителей будет в зале. Недавно на закрытой вечеринке Леонтьева в Париже билеты продавались от €900, пришли триста человек, то есть организаторы еще и заработали (общая стоимость выкупленных билетов составила не менее €270 тыс. — NEWS.ru), — сказал Лавров.

7 января 2026 года Валерий Леонтьев даст концерт на небольшой площадке Plumeria Event Space на Пхукете вместимостью не более 50 человек. Ведущим мероприятия станет певец Митя Фомин.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, до 19 декабря цена за корпоративные мероприятия артистки составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей. В новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса поднимают расценки на свои частные выступления.