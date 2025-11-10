Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 15:22

Раскрыто, сколько Валерий Леонтьев заработает на Пхукете в Рождество

Продюсер Лавров: за концерт на Пхукете 7 января Леонтьев получит €100 тыс.

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Валерий Леонтьев заработает не менее €100 тыс. за концерт на Пхукете 7 января, сказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. По его словам, это стандартный гонорар артиста в последнее время независимо от наполняемости площадки.

Выступление Валерия Яковлевича сейчас стоит €100 тыс. Леонтьев — это очень большой эксклюзив, и кто хочет, тот заплатит эту сумму, и неважно, сколько зрителей будет в зале. Недавно на закрытой вечеринке Леонтьева в Париже билеты продавались от €900, пришли триста человек, то есть организаторы еще и заработали (общая стоимость выкупленных билетов составила не менее €270 тыс. — NEWS.ru), сказал Лавров.

7 января 2026 года Валерий Леонтьев даст концерт на небольшой площадке Plumeria Event Space на Пхукете вместимостью не более 50 человек. Ведущим мероприятия станет певец Митя Фомин.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, до 19 декабря цена за корпоративные мероприятия артистки составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей. В новогодние праздники многие звезды шоу-бизнеса поднимают расценки на свои частные выступления.

Валерий Леонтьев
концерты
Рождество
продюсеры
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ
Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.