Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро В Москве задержали блогера, который гулял по метро в водолазном костюме

В Москве арестовали украинского блогера, который гулял по метро в костюме водолаза, передает «Российская Газета». Выяснилось, что 30-летний мужчина создавал видеоконтент вместе со своей девушкой, чтобы продвинуть свой Telegram-канал.

Пассажиры поезда заметили мужчину в ластах и странном костюме. Они сообщили об этом в службу безопасности метрополитена. Затем сотрудники решили провести беседу со «звездой».

Личность и местоположение гражданина были оперативно определены. В настоящий момент правоохранительные органы проверяют, имеются ли в действиях мужчины нарушения, подпадающие под административное законодательство.

