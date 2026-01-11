Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро

Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 19:33

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве арестовали украинского блогера, который гулял по метро в костюме водолаза, передает «Российская Газета». Выяснилось, что 30-летний мужчина создавал видеоконтент вместе со своей девушкой, чтобы продвинуть свой Telegram-канал.

Пассажиры поезда заметили мужчину в ластах и странном костюме. Они сообщили об этом в службу безопасности метрополитена. Затем сотрудники решили провести беседу со «звездой».

Личность и местоположение гражданина были оперативно определены. В настоящий момент правоохранительные органы проверяют, имеются ли в действиях мужчины нарушения, подпадающие под административное законодательство.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали треш-блогершу и ее молодого человека, которые занимались сексом на могиле близких 24-летней девушки, где покоятся ее мать, бабушка и тетя. В своем канале она опубликовала снимки с места происшествия, что мгновенно привлекло внимание полиции. Следственный комитет начал расследование по статье о надругательстве над могилами. По предварительным данным следствия, нетрезвая пара преднамеренно осквернили надгробие, чтобы создать скандальный контент.

