Актриса в туалете попала на видео и получила угрозы В Индии неизвестные сняли актрису на камеру в туалете и начали шантажировать

В индийском штате Карнатака неизвестные установили скрытую камеру в туалетной комнате на стадионе и тайно засняли известную актрису, после чего начали шантажировать ее, сообщает телеканал Times Now. Девушка, пожелавшая сохранить анонимность, обратилась в полицию, получив в соцсети сообщение с записью и угрозу распространить ролик, если она не заплатит выкуп.

По словам пострадавшей, инцидент произошел на крикетном стадионе в Бангалоре, где она участвовала в турнире знаменитостей в первых числах февраля. Правоохранительные органы начали расследование по факту незаконной съемки и вымогательства.

Ранее стало известно, что в Китае участились случаи незаконной установки скрытых камер в гостиничных номерах с целью съемки постояльцев и последующей продажи интимного видео. Наибольший интерес у местных потребителей подобного контента вызывают записи с участием гражданок России. По имеющимся данным, злоумышленники предварительно арендуют номера и монтируют в них миниатюрные устройства размером полтора сантиметра, а отснятый материал используют для платных трансляций и реализуют через социальные сети.