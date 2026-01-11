Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 20:16

«Скоро буду там»: сын свергнутого иранского шаха раскрыл планы

Сын свергнутого шаха Пехлеви заявил, что готов вернуться в Иран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сын шаха Ирана Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году. По словам Пехлеви, его якобы призывают «вмешаться и возглавить этот переходный период», и он готов к такой роли.

Так что прошло много времени, но я скоро буду там. <…> Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это, — сказал он.

Волнения в стране начались 29 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. К 2 января на улицах появились группы с оружием. Пик насилия пришелся на 8 января. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Израиль перевел свои силы в состояние повышенной готовности на фоне информации о возможной военной интервенции США в Иран. По информации источника, данная тема могла обсуждаться в ходе телефонного разговора между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и американским госсекретарем Марко Рубио, состоявшегося в субботу.

Иран
протесты
возвращение
страны
