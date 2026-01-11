Израиль повысил готовность из-за возможного плана США

Израиль перевел свои силы в состояние повышенной готовности на фоне информации о возможной военной интервенции США в Иран, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Тель-Авиве. По информации издания, данная тема могла обсуждаться в ходе телефонного разговора между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и американским госсекретарем Марко Рубио, состоявшегося в субботу.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности в связи с возможной интервенцией США в Иран, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, Соединенные Штаты готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф тем временем отметил, что Израиль и объекты США на Ближнем Востоке станут законными целями для удара, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану. По его словам, в рамках законной обороны Иран не будет считать себя ограниченным в выборе ответных мер.