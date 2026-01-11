Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу Лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках в Перми

В Перми ребенок выпал из повозки во время катания на запряженных санях, пишет Telegram-канал «112». Мальчик зацепился, и его на высокой скорости протащило по снегу животом.

На кадрах видно, как животное несется с ребенком, зацепившимся за сани. При этом в повозке больше никого не было.

Ранее трое американских бобслеистов выпали из саней во время заезда четверок на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Один из спортсменов ударился головой о бортик, второй вылетел за пределы трассы, а третий безуспешно пытался удержаться за боб. В состав потерпевшей неудачу четверки вошли Кристофер Хорн, Райан Рейджер, Хантер Пауэлл и Калеб Фернелл.

До этого депутат Госдумы Амир Хамитов предупредил, что для катания на тюбингах необходимо выбирать специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха. По его словам, категорически нельзя использовать стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами. Он также убежден, что базовые требования к тюбингам должны быть урегулированы на федеральном уровне.