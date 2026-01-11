Атака США на Венесуэлу
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием

Актриса Пэлтроу заявила о негативном отношении сына к секс-сценам с ее участием

Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Фото: IMAGO/imageSPACE/Global Look Press
Сын актрисы Гвинет Пэлтроу, 19-летний Мозес, был обескуражен числом интимных сцен с участием своей матери и Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный», передает HELLO. О впечатлениях юноши рассказала сама актриса после премьеры.

Ему хотелось умереть, — со смехом сказала Пэлтроу журналистам.

Звезда подтвердила, что новый фильм «Марти Великолепный» насыщен провокационным контентом. Пэлтроу без утайки заявила, что в этой работе «очень много секса», что и стало причиной неловкости для ее семьи.

Сама Гвинет призналась, что чувство стыда перед семьей вынудило ее отказаться от откровенных съемок в 1998 году. Актриса отказалась от раздевания в кадре, боясь расстроить своего отца. Актриса с иронией провела параллель между своими прошлыми страхами и нынешним состоянием сына, который был вынужден наблюдать за ее «романом» с Шаламе на большом экране.

Ранее актриса удивила поклонников, появившись на красной ковровой дорожке в пиджаке и мятых брюках из тонкой ткани. Фанаты Пэлтроу невысоко оценили наряд звезды и порекомендовали ей научиться пользоваться утюгом.

