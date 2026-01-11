Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 20:21

В Конгрессе США потребовали от Украины ответить за захват храмов УПЦ

Конгрессвумен Луна потребовала от посла Украины ответить на захват храмов УПЦ

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Член Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсети Х призвала украинского посла Ольгу Стефанишину ответить на обращение православных христиан Западной Украины. Накануне верующие записали видеообращение, в котором пожаловались на захват церквей и преследования.

Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчет других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? <…> Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания, — констатировала Луна.

Ранее конгрессвуман сообщила, что намерена обратиться к Ватикану в связи с сообщениями о захвате храмов и преследовании православных верующих на Украине. Она рассказала, что получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины с просьбой о помощи и защите.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний.

