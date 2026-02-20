Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:05

На Украине раскрыли, как в ПЦУ глумились над храмом канонической церкви

Сторонники ПЦУ превратили захваченный храм УПЦ в склад одежды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины устроили склад в храме канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов. Это произошло в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Речь идет о храме Спаса Нерукотворного, который захватили больше 1,5 года назад. Прихожане рассказали, что в нижнем храме теперь хранят вещи. Перед иконостасом стоят мешки и коробки с одеждой, иконы и алтарь закрыты. С момента захвата там ни разу не провели службу, и храм потерял свое религиозное назначение.

Отмечается, что верующие не теряют надежды и продолжают бороться за возвращение храма. Они регулярно собираются на молитву у стен церкви.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине развернулась «афера тысячелетия»: представители ПЦУ занимаются контрабандой культурных ценностей за рубеж. По ее словам, сначала ценности попадают в Польшу, а оттуда их развозят по всем странам Евросоюза.

До этого стало известно, что прихожане Православной церкви Украины поспорили из-за даты празднования Рождества. Конфликт произошел в Ивано-Франковской области. Примерно 300 прихожан церкви Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Однако в церковь их не пустили другие верующие, желающие праздновать Рождество 7 января.

Украина
ПЦУ
УПЦ
храмы
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Раскрыта правда о таинственном самолете в воздушном пространстве России
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза
В ФРГ раскрыли, кто страдает от антироссийских санкций Берлина больше
Умер Николай Комягин из Shortparis: чем известен, что сделал для музыки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.