На Украине раскрыли, как в ПЦУ глумились над храмом канонической церкви Сторонники ПЦУ превратили захваченный храм УПЦ в склад одежды

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины устроили склад в храме канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов. Это произошло в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Речь идет о храме Спаса Нерукотворного, который захватили больше 1,5 года назад. Прихожане рассказали, что в нижнем храме теперь хранят вещи. Перед иконостасом стоят мешки и коробки с одеждой, иконы и алтарь закрыты. С момента захвата там ни разу не провели службу, и храм потерял свое религиозное назначение.

Отмечается, что верующие не теряют надежды и продолжают бороться за возвращение храма. Они регулярно собираются на молитву у стен церкви.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине развернулась «афера тысячелетия»: представители ПЦУ занимаются контрабандой культурных ценностей за рубеж. По ее словам, сначала ценности попадают в Польшу, а оттуда их развозят по всем странам Евросоюза.

До этого стало известно, что прихожане Православной церкви Украины поспорили из-за даты празднования Рождества. Конфликт произошел в Ивано-Франковской области. Примерно 300 прихожан церкви Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Однако в церковь их не пустили другие верующие, желающие праздновать Рождество 7 января.