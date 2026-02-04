«Афера тысячелетия»: Захарова обратила внимание на одну схему в ПЦУ Захарова заявила об афере ПЦУ с контрабандой культурных ценностей за рубеж

На Украине развернулась «афера тысячелетия», в которой представители Православной церкви Украины (ПЦУ) занимаются контрабандой культурных ценностей за рубеж, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сначала ценности попадают в Польшу, а оттуда их развозят по всем странам Евросоюза.

Артефакты добываются на нелегальных раскопках, изымаются из музейных и частных коллекций. И вот эта самая, как она себя кличет, Православная церковь Украины использует свой статус для придания предметам видимости принадлежности к церкви. А это, соответственно, облегчает прохождение таможенного контроля и последующую продажу культурно-исторических ценностей за рубеж, — отметила Захарова.

Как пояснила Захарова, часто используется схема «временной передачи» икон, украшений и других предметов искусства частным коллекционерам без фиксации условий возврата. В Германию, по ее словам, грузы часто отправляются под видом частных посылок или коммерческих поставок через курьерские службы, что снижает внимание контролирующих органов. Конечными пунктами назначения становятся аукционные дома в Великобритании, Франции, Швеции, Дании и Нидерландах, где после изменения документов о происхождении реликвии переходят в частные коллекции.

