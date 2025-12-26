Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:05

На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества

На Украине прихожане ПЦУ вступили в конфликт из-за даты празднования Рождества

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Прихожане Православной церкви Украины поспорили из-за даты празднования Рождества — 25 декабря или 7 января, сообщает украинский телеканал «Общественное». Конфликт произошел в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Примерно 300 прихожан церкви Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ, что в Космаче в Ивано-Франковской области, 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм. Впрочем, в церковь людей не пустили другие верующие, желающие праздновать Рождество 7 января. Вход в храм заблокировали ориентировочно 25 человек, — говорится в сообщении.

Ранее украинские власти официально объявили 7 января, день григорианского Рождества, новый праздник — День программиста. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что соответствующий указ президента Владимира Зеленского 24 декабря одобрило правительство.

До этого заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского об изменении праздничного календаря в стране является своеобразной борьбой с верой. По его словам, подобные действия направлены на маргинализацию Украинской православной церкви.

Украина
ПЦУ
Рождество
верующие
