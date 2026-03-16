16 марта 2026 в 15:48

Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС

Сенатор Шейкин: мошенники могут использовать СНИЛС для обмана россиян

Артем Шейкин Артем Шейкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мошенники могут использовать номер СНИЛС для обмана россиян, рассказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он отметил, что документ можно использовать для многоступенчатых мошеннических схем.

Здесь важно понимать, что СНИЛС — это значимый идентификатор в государственных и финансовых системах, и именно поэтому он часто используется злоумышленниками как часть более сложной аферы. Основной риск заключается в том, что номер СНИЛС может использоваться в связке с другими персональными данными — фамилией, именем, датой рождения, серией и номером паспорта, номером телефона и так далее, — рассказал Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что СНИЛС также может помочь аферистам выстраивать более правдоподобные схемы обмана. Он отметил, что документ может использоваться для попытки восстановления доступа к аккаунтам.

Ранее эксперт Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах. По его словам, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга.

