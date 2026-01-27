Свыше 11 505 российских паспортов получили жители трех муниципальных округов ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что оформление документов продолжает улучшать доступ населения к социальным услугам и государственным программам.

В Кураховском округе оформили 3480 паспортов. В Великоновоселковском, уточнил Пушилин, документы получили 3119 жителей, а пенсии оформили 1912 человек. В Красноармейском округе выдано 4906 паспортов и налажена выдача полисов и СНИЛС.

Ранее глава ДНР рассказал, что программа «Время героев» помогает решать проблему нехватки квалифицированных госслужащих в новых регионах. Он подчеркну, что благодаря данной инициативе местные власти получают кадры, проверенные не только временем, но и делом.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Козупица Херсонской области между тем сообщил, что строительство в регионе стало основным двигателем для развития. По его словам, инвестиции также способствуют росту связанных отраслей.