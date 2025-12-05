В Херсонской области назвали главный драйвер развития региона

Строительство в Херсонской области стало основным двигателем для развития региона, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Козупица на полях Таврического инвестиционно-экономического форума — 2025 (ТИЭФ — 2025). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, инвестиции также способствуют росту связанных отраслей.

Строительство является драйвером развития Херсонской области. <…> Любой вложенный в стройку рубль дает десятикратный синергетический эффект для связанных с ней отраслями. Поэтому на сегодняшний день достаточно активно развиваются жилищно-инвестиционное строительство, — отметил Козупица.

Ранее замгубернатора Херсонской области Владимир Боделан заявил, что регион обладает большим потенциалом для развития и ведения бизнеса. И те предприниматели, которые заходят на ее рынок и помогают восстанавливать регион, должны получать активную поддержку от государства, подчеркнул он.

Также губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область с каждым днем становится лучше, а мирная жизнь постепенно строится. По его словам, у региона есть огромный природный потенциал.