«Замечательная возможность диалога»: Фельчук о ТИЭФ-2025

Международный Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ) предоставляет замечательную возможность диалога бизнеса и власти. Об этом в интервью NEWS.ru заявил руководитель агро-туристического комплекса MONS (Херсонская область) Виктор Фельчук на полях ТИЭФ-2025. По его словам, в России производится оборудование, которое поставляется на новые территории.

Огромная благодарность организаторам форума, что есть такая замечательная возможность встретиться с представителями власти. Более того, мы сами производим оборудование, мы его поставляем на новые территории, непосредственно в Геническ. Мы поставили в больницу оборудование, чтобы показать: именно наше оборудование производится у нас в России, в Сибири, помогает решать проблемы с чистой водой, чтобы это было полезно для людей, — сказал Фельчук.

Также он рассказал, что его коллеги поставили станцию в Ивановке, тоже в районной больнице.

Абсолютно бесплатно, как предприниматели из Сибири, приехали, поставили вместе с «Симфонией Победы», с Народным фронтом, — добавил он.

Ранее заместитель председателя Российско-Израильского делового совета при ТПП России Филипп Вольтер в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума сообщил NEWS.ru, что в новых регионах России фиксируется дефицит инвестиций и современных промышленных технологий. По его словам, повышение прозрачности работы с государственными структурами может стимулировать приток инвесторов.