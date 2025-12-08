«Они зарабатывают миллиарды»: Карасюк о новых компаниях и настоящих героях

В новых регионах России есть множество людей, которых могут стать примером для подражания, рассказала NEWS.ru директор АНО по производству контента и оказанию услуг в сфере массовых коммуникаций «Бла-Бла медиа» Юлия Карасюк в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По ее словам, они развивают новые направления бизнеса на основе традиционных ценностей. Подробности — в интервью.

— Что вас заинтересовало в этом форуме?

— Сама я родом из Ростовской области, работаю там же, и, естественно, моя профессиональная деятельность очень тесно связана с историческими территориями. Мы там делаем несколько проектов и будем делать еще один. Как раз таки про обычных людей, про героев, которые олицетворяют эти четыре региона.

И мы хотим понять, на какие сферы лучше всего обращать внимание, каких людей выбирать. Надеемся, что на этом форуме мы их найдем. Потому что, к сожалению, пока в продвижении этих регионов не выдвигают конкретных личностей. Есть много новостей, есть много поводов. А люди где? Их пока не видно, и мы хотим их вывести в инфополе. В том числе благодаря форуму.

— Каких людей вы хотели?

— Хотим «вытащить» тех, кто остался в родных регионах, несмотря ни на что. И продолжили развивать свое дело. Я приведу пример, который я очень хочу снять. Это жительница Мариуполя, которая, несмотря ни на что, осталась там со своей дочкой-подростком после того, как город снова стал российским. Она сделала конюшню, и они продвигают туризм среди жителей не только своего региона, но и в принципе всех регионов страны. Это достойно похвалы. И о таких людях хочется узнать больше. В принципе, мы все сферы хотим охватить.

— Вы говорили о богатых людях, которые готовы участвовать. Расскажите об этом проекте.

— Мы решили, что нужно показывать наш российский потенциал в производстве через конкретных людей. У нас очень много предприятий нового формата. Они созданы молодыми людьми — 35-летними и 40-летними. И эти предприятия зарабатывают миллиарды.

Но о людях, которые их создали, никто не знает. А ведь это такой достойный пример для молодежи. Не инфоцыгане, к которым сейчас приходит молодежь за советом, а люди, которые действительно добились успеха, в том числе благодаря традиционным ценностям, которых они придерживаются.

Так у нас появилась идея проекта, и нашим героем стал, например, основатель завода компьютерной техники. Они первые в России выпускают ноутбуки. Человек удивительный красоты души. Он был на грани смерти — чудо спасло, Бог спас. И он решил пересмотреть свою жизнь и создать такое дело. Теперь он пытается что-то сделать во всех сферах жизни родного края — развивать свой город, показывать молодежи достойный пример. И таких героев мы хотим подсвечивать и рассказывать о них все больше и больше, потому что именно они основа всего.

— Какой город?

— У него несколько городов. Это и Пятигорск, и Ростов. Ростовская область, Ставрополье. Мы больше работаем по югу России, но теперь заходим еще и на Урал. Хотим рассказать о всей России во всей красе. И именно через людей-героев. Если у вас есть интересная история, присылайте.

Читайте также:

Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025

Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума

Курс на семейноцентричность: на ТИЭФ рассказали, как развивать экономику