В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев МИД: европейцы все больше симпатизируют России как защитнице настоящих ценностей

В Европе продолжает расти число людей, которые симпатизируют России, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на Глобальном форуме «Альянса цивилизаций» в Эр-Рияде. По его словам, которые приводит ТАСС, многие рассматривают страну как защитницу подлинных ценностей и традиций.

Все большее число людей, в том числе на европейском континенте, не просто симпатизируют нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и настоящих ценностей, — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей, причем с самого раннего возраста. В качестве примера он привел Великобританию, где для эксперимента 226 детям в возрасте от 10 лет, считающими себя трансгендерами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), будут вводить блокаторы полового созревания.

До этого спикер нижней палаты парламента заявил, что среди жителей стран Европы находится все больше тех, кто хотел бы переехать в Россию. По его словам, каждый месяц соответствующие заявки подают порядка 150 иностранцев. Как отметил Володин, это люди, разделяющие российские традиционные ценности.