Среди европейцев возросло число желающих переехать в Россию Володин заявил, что 150 европейцев подают заявки на ВНЖ в России каждый месяц

Среди жителей стран Европы находится все больше тех, кто хотел бы переехать в Россию, обратил внимание председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Мах. По его словам, каждый месяц соответствующие заявки подают порядка 150 иностранцев. Как отметил Володин, это люди, разделяющие российские традиционные ценности.

Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек, — сказал Володин.

Он уточнил, что чаще всего в Россию хотят переехать жители Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы. Такое решение иностранцы объясняют безопасностью, бесплатной медициной и образованием, а также свободой слова, отсутствием пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола.

Ранее Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в ближайшем будущем лишатся полномочий. По его словам, действия киевского руководства были направлены против интересов своих граждан.