08 января 2026 в 21:07

Фигуристка Горбачева вернулась домой из Германии в инвалидном кресле

Алина Горбачёва Алина Горбачёва Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Российская фигуристка Алина Горбачева покинула Германию, где проходила лечение после травмы колена. В Telegram-канале спортсменка опубликовала видео, на котором видно, как она передвигается по аэропорту в инвалидной коляске с зафиксированной медицинской лангеткой на ноге.

Чемпионка России среди юниоров 2023 года перенесла операцию в немецкой клинике 6 января. На данный момент фигуристка не делилась подробностями о своем текущем состоянии, сроках восстановления и возможном возвращении к тренировочному процессу.

Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила, что отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований из-за допингового скандала стало для нее колоссальным эмоциональным ударом. Наставница звезды отметила, что тень этого скандала вокруг турнира продолжает преследовать тренерский штаб.

До этого сообщалось, что Тутберидзе работает над финальными элементами программы для фигуристки Аделии Петросян. Главная задача на данный момент — срочное восстановление прыжков ультра-си. Спортсменке предстоит выступить в первой разминке на предстоящих Играх, что означает отсутствие преимущества высокого рейтинга. Тренер пока не определилась с окончательным выбором элементов программы.

