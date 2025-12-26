Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 02:40

Тутберидзе рассказала о подготовке Петросян к Олимпиаде

Тутберидзе не определилась с элементами программ для Петросян на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе еще не определилась с финальными элементами программ для фигуристки Аделии Петросян к Олимпийским играм 2026 года, передает «Окко» в соцсети «ВКонтакте». Главной задачей она называла срочное восстановление прыжков ультра-си.

В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над неким финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Но кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет никакого смысла, — заявила Тутберидзе.

Она добавила, что Петросян предстоит выступить в первой разминке на предстоящих Играх. Это означает, что спортсменка не сможет рассчитывать на преимущества высокого рейтинга, заключила тренер.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что считает победу Петросян на Олимпийских играх 2026 года практически недостижимой. По ее словам, существующие правила судейства и современные реалии мирового спорта создают для этого непреодолимые препятствия. Петросян успешно прошла квалификацию, выиграв соответствующий отборочный турнир Международного союза конькобежцев (ISU). В тот же день олимпийскую лицензию завоевал и другой российский фигурист Петр Гуменник.

