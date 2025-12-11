Тарасова оценила шансы Аделии Петросян на олимпийское золото

Победа российской фигуристки Аделии Петросян на предстоящих Олимпийских играх 2026 года является практически недостижимой целью, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире студии Okko. По ее мнению, существующие правила судейства и современные реалии мирового спорта создают для этого непреодолимые препятствия.

Я, конечно, желаю первого места. Очень тяжело будет получить. И даже практически, по теперешним понятиям и судейству, невозможно. Но, с другой стороны, я чувствую, что и по жизни так получается, что ничего невозможного нет, — сказала Тарасова.

Петросян успешно преодолела отборочный этап, одержав победу на соответствующем турнире Международного союза конькобежцев (ISU). Вместе с ней путевку на ОИ в тот же день завоевал и другой российский фигурист — Петр Гуменник. 27 ноября Международный олимпийский комитет официально подтвердил допуск российских атлетов к участию в играх.

Ранее Тарасова призвала россиян смотреть трансляцию Олимпийских игр 2026 года, несмотря на отсутствие отечественных спортсменов. Она подчеркнула, что вопрос стоимости прав на трансляцию не должен быть препятствием, так как поддержка спорта важна в любой ситуации.