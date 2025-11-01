Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 15:23

Тарасова призвала смотреть трансляцию Олимпиады-2026

Необходимо смотреть трансляцию Олимпийских игр 2026 года и следить за соревнованиями, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «Царьградом». Она считает, что это нужно делать, несмотря на сложные обстоятельства с участием российских спортсменов.

Мы уже пережили то, что мы не на Олимпиаде. Тяжело переживали это. <...> Но мы отошли. Смотреть надо, — прокомментировала Тарасова.

По мнению тренера, вопрос о стоимости прав на трансляцию вообще не должен обсуждаться. Она отметила, что это неуместно и что раньше эта тема даже не возникала.

Ранее Тарасова выразила резкое недовольство решением не допустить фигуриста Александра Жулина к участию в квалификационном турнире Олимпиады-2026 в Пекине вместе с его учениками. Она заявила, что считает это решение несправедливым, и подчеркнула, что отсутствие тренера может повлиять на результаты спортсменов. Тарасова отметила, что организаторы не имеют права решать, кто будет сопровождать спортсменов, и подобные вопросы должны решаться на государственном уровне.

