Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:47

«Это недешево»: известный биатлонист выступил против показа Олимпиады-2026

Экс-биатлонист Васильев выступил против показа Олимпиады-2026 в России

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Пока на Олимпиаду-2026 квалифицировалось только четыре человека, расточительно ради них покупать права на трансляции соревнований в стране, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он отметил, что россияне смогут без проблем увидеть свои любимые виды спорта в интернете.

У людей должен быть выбор, но в том случае, если наши спортсмены там присутствуют. Пока квалифицировалось четыре человека в нейтральном статусе. Я думаю, расточительно покупать трансляции ради четырех человек. Это недешево. Тот, кто хочет посмотреть свои любимые виды спорта, может найти трансляцию в интернете. Никаких проблем, — сказал Васильев.

Васильев ранее отмечал, что FIS будет оттягивать процедуру допуска россиян до соревнований, чтобы они не получили лицензии на участие в Олимпийских играх — 2026. По его мнению, у отечественных спортсменов появятся реальные шансы выступить на Играх только в случае быстрого решения вопроса.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Дмитрий Васильев
Олимпиада
трансляции
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.