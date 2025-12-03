«Это недешево»: известный биатлонист выступил против показа Олимпиады-2026

Пока на Олимпиаду-2026 квалифицировалось только четыре человека, расточительно ради них покупать права на трансляции соревнований в стране, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он отметил, что россияне смогут без проблем увидеть свои любимые виды спорта в интернете.

У людей должен быть выбор, но в том случае, если наши спортсмены там присутствуют. Пока квалифицировалось четыре человека в нейтральном статусе. Я думаю, расточительно покупать трансляции ради четырех человек. Это недешево. Тот, кто хочет посмотреть свои любимые виды спорта, может найти трансляцию в интернете. Никаких проблем, — сказал Васильев.

Васильев ранее отмечал, что FIS будет оттягивать процедуру допуска россиян до соревнований, чтобы они не получили лицензии на участие в Олимпийских играх — 2026. По его мнению, у отечественных спортсменов появятся реальные шансы выступить на Играх только в случае быстрого решения вопроса.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.