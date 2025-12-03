Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:30

«Без допинга ничего не смогут»: Васильев о завершении карьеры братьев Бё

Экс-биатлонист Васильев: братья Бё завершили карьеру из-за допинга

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью NEWS.ru предположил, что норвежские братья-биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё резко завершили карьеру из-за боязни быть пойманными на допинге. Он напомнил, что в Италии, где пройдет зимняя Олимпиада-2026, на законодательном уровне запрещен ввоз запрещенных препаратов. Васильев считают, что оба биатлониста не возобновят карьеру.

Очень странная чехарда с резким заканчиванием карьеры. Я это связываю с допингом, потому что в Италии ввоз запрещенных препаратов — это уголовно-наказуемое деяние. У меня нет доказательств, я просто так рассуждаю. Они же там все со справками (терапевтическое исключение. — NEWS.ru), все больные. Имеют право использовать запрещенные препараты. Я думаю, прикинули, что без этого препарата ничего не смогут и быстро позаканчивали, — сказал Васильев.

Он удивлен, что Йоханнес Бё закончил карьеру на самом пике. Васильев считает отговоркой слова норвежца о том, что он это сделал, поскольку соскучился по семье.

Йоханнес сейчас на пике карьеры и вдруг заканчивает, говорит, что соскучился по семье. Да ты еще год побегай и всю остальную жизнь будешь со своей семьей! Это глупость, не аргумент, а полная ерунда, отговорка, — добавил Васильев.

Ранее Васильев выступил против показа Олимпиады-2026 в России ради четырех квалифицировавшихся спортсменов. Он отметил, что россияне смогут без проблем увидеть свои любимые виды спорта в интернете.

Дмитрий Васильев
биатлонисты
Норвегия
допинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.