«Без допинга ничего не смогут»: Васильев о завершении карьеры братьев Бё

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью NEWS.ru предположил, что норвежские братья-биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё резко завершили карьеру из-за боязни быть пойманными на допинге. Он напомнил, что в Италии, где пройдет зимняя Олимпиада-2026, на законодательном уровне запрещен ввоз запрещенных препаратов. Васильев считают, что оба биатлониста не возобновят карьеру.

Очень странная чехарда с резким заканчиванием карьеры. Я это связываю с допингом, потому что в Италии ввоз запрещенных препаратов — это уголовно-наказуемое деяние. У меня нет доказательств, я просто так рассуждаю. Они же там все со справками (терапевтическое исключение. — NEWS.ru), все больные. Имеют право использовать запрещенные препараты. Я думаю, прикинули, что без этого препарата ничего не смогут и быстро позаканчивали, — сказал Васильев.

Он удивлен, что Йоханнес Бё закончил карьеру на самом пике. Васильев считает отговоркой слова норвежца о том, что он это сделал, поскольку соскучился по семье.

Йоханнес сейчас на пике карьеры и вдруг заканчивает, говорит, что соскучился по семье. Да ты еще год побегай и всю остальную жизнь будешь со своей семьей! Это глупость, не аргумент, а полная ерунда, отговорка, — добавил Васильев.

Ранее Васильев выступил против показа Олимпиады-2026 в России ради четырех квалифицировавшихся спортсменов. Он отметил, что россияне смогут без проблем увидеть свои любимые виды спорта в интернете.