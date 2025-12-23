Россию оплетают сетью особых патрулей

В арктических регионах России создадут сеть «медвежьих патрулей», которые будут отслеживать перемещение белых медведей, отгонять их от населенных пунктов и оповещать о потенциальной угрозе, сообщает пресс-служба проекта «Чистая Арктика». В состав патрулей будут входить в основном местные жители.

Главная задача патрулей — не допустить столкновения конфликтной ситуации между человеком и белым медведем, в результате которого могут пострадать и люди, и животные. В них войдут местные жители, которые будут контролировать ситуацию вокруг поселков и предпринимать меры, чтобы отогнать зверя и предупредить о его появлении соседей, — говорится в пресс-релизе.

В качестве вспомогательного инструмента для «медвежьих патрулей» разработали чат-бот, в котором удобнее фиксировать контакты с белыми медведями и предупреждать других пользователей. Также на сайте проекта «Медвежий патруль» запустили карту происшествий, связанных с косолапыми, где можно отследить их перемещение и встречи с людьми.

В Японии медведи установили рекорд по количеству нападений на людей в 2025 году. За октябрь было зарегистрировано 88 инцидентов, что более чем вдвое превышает показатели сентября. К декабрю число погибших достигло 13 человек, а нападения произошли в 21 из 47 префектур страны.