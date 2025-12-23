Американские и канадские военные планируют следить за полетом Санта-Клауса NORAD будет отслеживать полет Санта-Клауса с помощью истребителей и спутников

В канун Рождества американские и канадские военные займутся отслеживанием полета Санта-Клауса, сообщили в пресс-службе Пентагона. Более тысячи военнослужащих и гражданских лиц будут отвечать на звонки детей со всего мира.

Более тысячи канадских и американских военных в форме, гражданский персонал Министерства войны и местные участники на базе космических сил Петерсон в штате Колорадо, где расположено командование NORAD, пожертвуют своим временем в канун Рождества, чтобы ответить на сотни тысяч телефонных звонков со всего мира, — сказано в сообщении.

Для отслеживания саней будут использованы спутники и истребители, включая F-15, F-16, F-22 и CF-18, отметили в ведомстве. Операционный центр NORAD начнет работу 24 декабря в 14:00 мск.

Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей. Он также призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

До этого Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала видео, на котором Санта-Клаус депортирует мигрантов. Ведомство объявило о «праздничной акции», пообещав нелегалам $3 тыс. (235 тыс. рублей) за самостоятельный выезд из страны до конца 2025 года.