22 декабря 2025 в 16:53

Дед Мороз раскрыл секрет счастья

Дед Мороз заявил, что счастье в близости с семьей

Фото: NEWS.ru
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции, посвященной подготовке к встрече нового, 2026 года рассказал корреспонденту NEWS.ru, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей.

Для меня счастье — быть рядом с родными и близкими. Новый год нас всех объединяет в одну большую дружную семью. Это просто здорово, — сказал Дед Мороз.

Волшебник также признался, что хотел, чтобы на праздники взрослые забыли про все дела, лепили бы снеговиков и загадывали бы желания, а дети получали бы подарки. По его мнению, в этом и состоит настоящее чудо.

Ранее Дед Мороз призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

До этого детский психолог Анастасия Климченко заявила, что в качестве подарка для ребенка на Новый год отлично подойдут билеты в театр, совместные поход, квест и поездка — это даст ему живые эмоции и впечатления. Она предостерегла от покупки очередного гаджета. По ее мнению, родителям важно не только грамотно выбрать подарок, но и заранее продумать программу на каникулы.

