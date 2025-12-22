Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:18

Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании

Дед Мороз призвал загадать новогоднее желание о мире во всем мире

Фото: NEWS.ru
Дед Мороз призвал людей загадать общее желание о мире на планете. На пресс-конференции он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой, передает корреспондент NEWS.ru.

Мое желание, чтобы детишки были счастливы, чтобы у них глазки светились, лица улыбками озарялись. И когда я это вижу, я очень-очень счастлив. Ну, а мое желание, самое заветное, самое сокровенное, чтобы закончились войны, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы все люди от мала до велика были счастливы, — сказал Дед Мороз.

Дед Мороз предложил объединиться и в новогоднюю ночь под бой курантов загадать общее желание о мире во всем мире. Он считает, что совместное стремление людей поможет приблизить исполнение этой мечты.

Ранее детский психолог Анастасия Климченко заявила, что в качестве подарка для ребенка на Новый год отлично подойдут билеты в театр, совместные поход, квест и поездка — это даст ему живые эмоции и впечатления. Она предостерегла от покупки очередного гаджета. По ее мнению, родителям важно не только грамотно выбрать подарок, но и заранее продумать программу на каникулы.

