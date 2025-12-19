Новый год-2026
19 декабря 2025 в 12:02

Детский психолог раскрыла, что подарить ребенку на Новый год

Психолог Климченко посоветовала подарить ребенку билеты в театр на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В качестве подарка для ребенка на Новый год отлично подойдут билеты в театр, совместные поход, квест и поездка — это даст ему живые эмоции и впечатления, заявила aif.ru детский психолог Анастасия Климченко. Она предостерегла от покупки очередного гаджета.

Несмотря на то, что гаджеты развивают многие навыки у детей, они могут вызвать у них зависимость и другие проблемы. Слишком активное взаимодействие с компьютером или гаджетами без теплого общения с близкими и друзьями провоцирует закрытость ребенка от социума, — предупредила Климченко.

По ее мнению, родителям важно не только грамотно выбрать подарок, но и заранее продумать программу на каникулы. Эксперт посоветовала наполнить их интересными событиями и совместным досугом. Даже небольшая прогулка, готовка и игра всей семьей позволят укрепить отношения. В январские выходные и взрослым, и детям также следует соблюдать цифровой детокс.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что миф о приходе Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а помогает развивать фантазию. Она отметила, что дети дошкольного возраста живут сразу в двух мирах — реальном и воображаемом.

