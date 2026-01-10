Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 12:29

Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»

РБК: 81% российских руководителей выступили за контроль занятости персонала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Контроль за тем, как сотрудники заняты в течение рабочего дня, остается важным элементом управления даже при удаленной работе, пишет РБК со ссылкой на опрос. Как сообщает издание, такой позиции придерживается большинство российских руководителей.

Согласно опросу, 81% руководителей считают необходимым отслеживать занятость персонала в рабочее время. Чаще всего о необходимости контроля говорят представители крупных компаний с численностью персонала от 1 тыс. человек: там этот показатель достигает 91%. Минимальная доля сторонников контроля обнаружена в небольших командах до пяти сотрудников — 76%. Во всех остальных группах доля руководителей, выступающих за контроль, превышает 80%.

Ранее сообщалось, что не менее 33,1% россиян планируют работать в новогодние праздники. При этом 24,3% респондентов будут подрабатывать в некоторые дни. Кроме того, 37,6% россиян будут отдыхать в праздничные дни.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что при увольнении россияне получат возможность бесплатно пройти переобучение. Как отметила депутат, сейчас курсы по IT-специальностям зачастую проводятся в дистанционном формате.

