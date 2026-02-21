Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 13:23

Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»

В Москве мужчина отдал 41 млн рублей мошенникам

Житель Москвы отдал мошенникам около 41 млн рублей из-за сообщения в мессенджере от якобы экс-начальника, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Потерпевшего под предлогом о якобы спонсировании преступлений вынудили передать деньги.

После сообщения в мессенджере якобы от бывшего руководителя мужчина лишился более 41 млн рублей, — поянили в ведомстве.

Отмечается, что москвич за шесть дней снял со счетов около 38 млн рублей и обменял сбережения в иностранной валюте на 3 млн рублей. Затем мошенники убедили его взять деньги под залог жилья. Потерпевший понял, что попался на удочку злоумышленников и обратился в органы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянкам «тесты» от лица маркетплейсов для подбора подарков на 23 Февраля. Жертвам предлагают указать интересы и возраст партнера, после чего присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий дизайн известного онлайн-магазина, с обещанием низких цен.

Также стало известно, что злоумышленники внедрили в свои схемы обещания «ускорить» разблокировку заблокированных сервисов. Кроме того, они предлагали восстановить доступ к различным интернет-платформам.

