Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника Доцент Кырлан: во время крика начальника важно обозначить границы

Если начальник кричит, важно обозначить собственные границы, рассказал «МК в Мурманске» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Он отметил, что часто крик связан с усталостью, а не злостью на сотрудника.

Можно спокойно обозначить границы, сказать что-то вроде: «Давайте обсудим это, когда сможем говорить спокойно» или «Я все понимаю, предлагаю вернуться к этому вопросу через полчаса». Так вы покажете уважение к себе и снизите накал, — рассказал Кырлан.

По словам эксперта, регулярное повышение голоса на сотрудников — признак токсичного начальства. Он призвал задуматься об увольнении, если разговоры не дают результата.

Ранее сообщалось, что более половины экономически активных россиян (58%) готовы уволиться при первых признаках абьюза со стороны начальства. Чаще других с травлей сталкиваются россияне 35–45 лет: о давлении руководителя сообщили 49%, о буллинге со стороны коллектива — 38%.