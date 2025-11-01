В Госдуме рассказали, что делать сотрудникам при сокращении

При увольнении россияне получат возможность бесплатно пройти переобучение, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сотрудник сможет адаптироваться к новой сфере деятельности, не покидая своего дома.

Во-первых, при ликвидации, массовом сокращении информирование сотрудника происходит за три месяца до фактического увольнения. За это время работающий подает соответствующую информацию в службу занятости. Она готова его либо сразу трудоустроить, либо переобучить за счет государства на востребованную на рынке труда специальность. Какие это сейчас специальности? В основном в IT-направлениях, цифровых направлениях экономики. Это IT-специалисты разного уровня, и не нужно бояться, что необходимо какое-то высшее образование в этой сфере, — поделилась Бессараб.

Как отметила депутат, сейчас курсы по IT-специальностям организуются службами занятости, часто в дистанционном формате, что позволяет людям получить востребованные навыки. Кроме того, по ее словам, с момента, когда возникает угроза увольнения, человек всегда имеет право на государственную поддержку.

Ранее исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова заявила, что для увольнения сотрудника одним днем компания должна предоставить письменное обоснование своего решения. По ее словам, работодатель не имеет права прекращать сотрудничество без веских причин.