Елена Степаненко появилась в телепередаче «Утренняя почта»

Юмористка Елена Степаненко представила новый номер в программе «Утренняя почта». Ее появление в этой телепередаче стало сюрпризом для поклонников, отметивших, что 72-летняя артистка заметно похудела и помолодела.

Выход Степаненко на сцену вызвал яркую реакцию зрителей. Знаменитость, как отмечается, выглядит значительно лучше, чем несколько лет назад, и буквально светится от счастья во время выступления.

В настоящее время она работает в свое удовольствие, выходя на сцену только для записи программ на федеральных каналах. Артистка отказывается от напряженного концертного графика, несмотря на уверенность организаторов в том, что ее выступления пользовались бы большим успехом у публики.

Ранее сообщалось, что Степаненко после длительного перерыва вернулась на телевидение в обновленном образе. Ее появление состоялось в новом выпуске программы «Парад юмора». Артистка предстала перед зрителями в кардинально новом образе. Для выступления она выбрала современный наряд, который выгодно подчеркивал ее фигуру.