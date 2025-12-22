«Веселая и красивая»: Степаненко появилась на ТВ впервые после затишья

Юмористка Елена Степаненко после длительного перерыва вернулась на телевидение в обновленном образе. Ее появление состоялось в новом выпуске программы «Парад юмора» на телеканале «Россия 1», пишет издание «Комсомольская правда».

Это вы еще примечайте — телеэкран прибавляет минимум 5–7 кило человеку. Можно охарактеризовать нынешний образ Елены Степаненко названием одной из последних сольных программ — «Веселая и красивая», — сообщили журналистам.

Запись программы, где были представлены артисты старой школы, состоялась несколько месяцев назад. По словам коллеги артистки, съемки прошли интенсивно, было отснято сразу несколько выпусков за пару дней.

Степаненко предстала перед зрителями в кардинально новом образе: она заметно похудела, помолодела и сменила стиль. Для выступления она выбрала современный наряд, который выгодно подчеркивает ее фигуру.

После завершения бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном пять лет назад Степаненко постепенно отошла от активной концертной деятельности. За это время ей удалось сбросить вес с 110 до 68 килограммов, пройти омолаживающие процедуры и изменить образ жизни.

Сейчас знаменитость работает меньше, предпочитая отдых, и в 2025 году даже ликвидировала свое индивидуальное предпринимательство, которое вела 24 года. Пока, как сообщается, Степаненко отклоняет предложения о сольных концертах, участии в шоу и интервью, но периодически снимается в юмористических проектах своих давних друзей.

Ранее в Сети появились слухи о новом разводе Петросяна с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Однако поэтесса, певица и подруга юмориста Ирина Гвоздева назвала эти новости настоящими глупостями.