Подруга Петросяна прокомментировала слухи о его разводе с Брухуновой

Поэтесса, певица и подруга юмориста Евгения Петросяна Ирина Гвоздева назвала настоящими глупостями слухи о его разводе с Татьяной Брухуновой. Она заявила NEWS.ru, что в семье у Евгения Вагановича все хорошо и ни о каком расставании с супругой речи не идет.

Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье, — сказала Гвоздева.

Недавно Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз, который стал ее вторым отпуском за последний месяц. Общая стоимость поездки составила около 1 млн рублей. Семья путешествовала на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, отправившись из Москвы в направлении города Плес. Сам юморист остался дома.

В СМИ появилась информация, что якобы Петросян был настолько возмущен непомерными тратами своей жены, что решил подать на развод. Татьяна же на просьбу СМИ это прокомментировать попросила журналистов «не собирать слухи».

Ранее Евгений Петросян вместе с супругой и детьми отдыхали на побережье Средиземноморья в турецком Белеке. Семья отдыхала в пятизвездочном отеле.