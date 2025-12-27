Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 02:22

Две женщины получили ранения после атаки под Белгородом

Оперштаб Белгородской области сообщил, что две женщины пострадали при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Две женщины пострадали в результате инцидента в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Причиной стала детонация неустановленного боеприпаса.

Чрезвычайное происшествие было зафиксировано в селе Зимовное. Одна местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, а другой потребовалась госпитализация. В результате взрыва также был нанесен ущерб жилым домам и коммуникациям – в зданиях повреждено остекление, а на улице перебита газовая труба.

В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования, — указано в сообщении.

Помимо этого, в регионе были зафиксированы атаки с применением беспилотников в других муниципалитетах. Так, в Грайворонском округе в селе Замостье дронами был поврежден гараж, а в Мощеном сгорел автомобиль. В Валуйском округе у машины выбило стекла и повредило кузов, а в Волоконовском округе в результате детонации FPV-дронов пострадали два грузовика.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника в период с 17:00 мск до 20:00 мск. Они относились к аппаратам самолетного типа.

