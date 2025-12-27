Марионетка Горбачева или последний защитник СССР: кем был Геннадий Янаев

Ровно 35 лет назад, 27 декабря 1990 года, IV Съезд народных депутатов СССР избрал малоизвестного на тот момент политика Геннадия Янаева первым и единственным вице-президентом в истории Советского Союза. Эта должность появилась в условиях политического кризиса и попыток реформировать систему высшей власти страны. Почему Михаил Горбачев доверил Янаеву роль своего заместителя, как его «ставленник» возглавил ГКЧП и привел страну к окончательному краху всего за три дня — в материале NEWS.ru.

Как Янаев пришел к власти

Геннадий Янаев родился в селе Перевоз Горьковской области (ныне — Нижегородская) 26 августа 1937 года. Он окончил Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик», после чего получил должность начальника механизированного сельхозотряда. В начале 1960-х годов начал работу в комсомольских структурах, получив опыт аппаратной деятельности, который вывел его на союзный уровень.

Геннадий Янаев, заместитель председателя Президиума ССОД, поздравляет Ясу Катаяму, заместителя председателя правления общества «СССР — Япония», с 85-летием, 1984 год Фото: Александр Поляков/РИА Новости

В 1970-е годы Янаев перешел в профсоюзные структуры, а затем в аппарат ЦК КПСС. Там будущий вице-президент занимался вопросами кадровой политики и взаимодействия с общественными организациями, абсолютно не выступая как публичный политик.

С 1986 года Янаев возглавил Всесоюзный центральный совет профсоюзов — крупнейшую массовую организацию СССР, формально представлявшую интересы миллионов работников. На этом посту он курировал социально-трудовые вопросы. А в 1990-м его избрали членом Политбюро ЦК КПСС и его секретарем.

Почему Янаев стал вице-президентом

27 декабря 1990 года на съезде народных депутатов СССР Янаева избрали вице-президентом страны. Горбачев лично выдвинул его кандидатуру на этот пост — главными критериями были опыт, лояльность курсу президента, а также управляемость: многие представители партийной элиты рассматривали Янаева как компромиссного кандидата. На съезде подчеркнули, что первый в истории Союза вице-президент будет помогать главе государства в реализации политики перестройки и сможет уравновесить политические группы внутри руководства страны.

Член Политбюро ЦК КПСС Геннадий Янаев во время выступления на заседании Четвертого Съезда народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов, 1990 год Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что Янаев много лет был профсоюзным функционером в государстве, остававшемся главным и во многих случаях единственным работодателем.

«Профсоюзы к тому моменту совершенно отвыкли отстаивать права трудящихся. Поэтому их часто считали „аморфными соглашателями“, от которых не ожидали никакого противодействия ни по каким вопросам. Горбачев, изрядно уставший от многочисленных дискуссий как внутри партии, так и в Верховном Совете, и на съездах народных депутатов, просто хотел, чтобы хоть на посту президента ему никто не противостоял и не препятствовал», — отметил парламентарий.

Однако назначение Янаева все равно не помогло преодолеть политический кризис. На новом посту он проявил себя как лояльный власти аппаратный функционер, выполнявший в основном представительские и административные задачи. Он координировал работу госорганов и профсоюзов, поддерживал связь между президентом и партийной элитой, но сам избегал публичной активности, оставаясь нейтральной и малозаметной фигурой.

«Вероятно, внутри аппарата — как профсоюзного, так и государственного — о нем сложилось хорошее мнение, иначе Горбачев вряд ли обратил бы на него внимание. Однако для общественности его деятельность оставалась незаметной», — отметил Вассерман.

Геннадий Янаев и президент СССР Михаил Горбачев во время беседы на заседании сессии Верховного Совета СССР, 7 марта 1991 года Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Как Янаев возглавил ГКЧП

Системный кризис в Советском Союзе набирал обороты. В марте 1991-го состоялся референдум о сохранении СССР, на котором большая часть граждан выступила в поддержку существовавшего на тот момент государственного устройства. В конце июля по инициативе Горбачева был разработан новый проект Союзного договора. Изначально его предполагалось подписать в сентябре-октябре, но Горбачев в обстановке секретности провел встречи с президентами РСФСР Борисом Ельциным и Казахской ССР Нурсултаном Назарбаевым, договорившись о переносе подписания документа на 20 августа.

Однако утром 19 августа вышло заявление о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В нем утверждалось, что Горбачев «по состоянию здоровья» не может исполнять обязанности президента, а его полномочия временно переходят к Янаеву. В ряде регионов ввели режим чрезвычайного положения, объявили контроль над СМИ, запретили митинги и забастовки.

Танки на Красной площади в Москве во время августовского путча, 19 августа 1991 года Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

В Москву и другие крупные города вошли подразделения армии и бронетехника. Формально власть в стране перешла к ГКЧП. При этом вооруженные силы и КГБ заняли выжидательную позицию.

Ельцин отказался подчиниться госкомитету, считавшему новое союзное соглашение приговором центральной власти СССР. В эпицентре противостояния оказалось здание Белого дома, в котором заседал российский Верховный Совет. Его председатель Руслан Хасбулатов вместе с президентом РСФСР возглавили оборону здания при поддержке сотен тысяч москвичей. Все ждали штурма Белого дома, но верные ГКЧП войска так на него и не решились.

Депутат Госдумы от КПРФ, очевидец тех событий Николай Коломейцев рассказал NEWS.ru, что 80% населения поддерживали ГКЧП. Однако, по его словам, они не приняли решительных мер, что привело к колоссальным материальным и духовным потерям.

«Как можно оценивать деятельность Янаева, если он позволил стране разрушиться? Его попыток исправить что-то было недостаточно. Чтобы спасти страну, нужно было предпринять два решительных действия: ввести военное положение и арестовать тех, кто действовал против. Я бы, по крайней мере, так поступил, и тогда все могло бы разрешиться. Просто выступать было недостаточно», — отметил парламентарий.

Столкновение гражданских лиц с колонной бронетехники у Чайковского тоннеля на Садовом кольце в ночь на 21 августа 1991 года Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС

В ночь на 21 августа произошли столкновения у тоннеля на Садовом кольце, в результате которых погибли три человека. Это стало единственным эпизодом прямого насилия за время кризиса и еще больше подорвало поддержку ГКЧП.

К утру того же дня комитет окончательно утратил контроль над ситуацией. Воинские подразделения начали покидать Москву. Часть членов ГКЧП отправились в Крым к Горбачеву, другие были арестованы.

Что случилось с Янаевым после путча

После неудачного выступления ГКЧП Янаева отправили за решетку. Ему предъявили обвинение по статье 64 УК РСФСР (измена родине), однако в 1994 году амнистировали вместе с другими путчистами. Он больше не занимал государственных должностей, работал в научных и общественных структурах, писал мемуары и давал редкие интервью.

В своих поздних высказываниях Янаев утверждал, что действия ГКЧП были попыткой сохранить Советский Союз и предотвратить дезинтеграцию страны.

Бывший вице-президент СССР Геннадий Янаев во время судебного процесса по делу ГКЧП, 1993 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Геннадий Янаев скончался в 2010 году. Его смерть не вызвала широкой общественной реакции. В современной истории он остался фигурой, связанной прежде всего с августом 1991 года и последней попыткой сохранить советскую систему власти.

Вассерман объяснил забвение Янаева полным отсутствием какой-либо активной деятельности в последние годы его жизни.

«Он и раньше не был особо заметной фигурой. А после того, как оказался под судом за участие в государственном перевороте, и даже после помилования, его, естественно, уже не приглашали к участию в значимых делах. У него просто не было возможности проявить себя», — заключил парламентарий.

